Asigliano e Trino, nuovi casi positivi

Un caso positivo anche ad Asigliano: a comunicarlo il sindaco, Carolina Ferraris, con una nota diffusa sui canali del Comune. “Abbiamo ricevuto alcuni minuti fa una comunicazione ufficiale da parte dell'ASL di Vercelli. Una compaesana è risultata positiva al test, l'abbiamo contattata telefonicamente e ci fa sapere che ha solamente un po' di raffreddore. Non accusa alcun sintomo e oggi ne viene a conoscenza con grande stupore dopo aver fatto il tampone essendo obbligatorio per il lavoro che svolge. I familiari e le persone a lei vicine sono state avvertite e quindi per loro inizierà la quarantena preventiva. Le auguriamo una pronta guarigione”.

Nella serata di lunedì anche a Trino è arrivata la conferma di un quarto caso di positività: la cittadina vercellese, dove si conta anche una persona morta, segue con apprensione e affetto l'evolversi della situazione attraverso i puntuali aggiornamenti forniti dall'amministrazione comunale.

E' risultato negativo, invece, anche il terzo caso sospetto per il quale era stato fatto il tampone a Varallo: lo rende noto il sindaco, Eraldo Botta, attraverso la pagina del Comune. Fatto salvo per un caso positivo a Quarona e per alcuni isolamenti fiduciari in atto a Borgosesia, l'alta valle è, finora, stata toccata in modo marginale dall'emergenza in atto.