La Questura potenzia i servizi informatici: ecco tutti i nuovi uffici "online"

La Questura potenzia i propri servizi informatici per consentire ai cittadini di sbrigare via internet quelle pratiche che, a uffici chiusi a causa dell'emergenza sanitaria, non potrebbero essere svolte in modo adeguato.

A partire dal 27 aprile prossimo, gli utenti potranno accedere all’Ufficio Armi indirizzando le istanze all’indirizzo di posta elettronica certificata ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it.

Le istanze dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta in formato PDF; le sole fotografie e le marche da bollo potranno essere depositate all’ufficio al momento della consegna del documento che avverrà mediante appuntamento.

Questa procedura sarà l’unica modalità di presentazione delle istanze per i titoli relativi alle armi sino a nuova comunicazione.

Anche per l’inoltro all’Ufficio Licenze, dalla stessa data, sarà possibile attivare il procedimento amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi mediante istanza diretta all’indirizzo ammin.quest.vc@pecps.poliziadistato.it .

Per le licenze relative all’esercizio per la raccolta di Scommesse, Sale Bingo, Installazione e attivazione di sistemi di gioco elettronico cd. “videolottery” (VLT), Licenze per attività orafa, agenzie d’affari e armerie, le istanze, le comunicazioni e le dichiarazioni dovranno essere trasmesse, a decorrere dalla stessa data, allo Sportello Unico per le Attività Produttive dei Comuni competenti per territorio che provvederà a inviarle, per il tramite della posta certificata, all'Ufficio Licenze al seguente indirizzo:

amm.quest.vc@pecps.poliziadistato.it complete della documentazione prevista .

Per tutte le altre licenze di Pubblica Sicurezza gli utenti potranno indirizzare l’istanza direttamente all’indirizzo sopra indicato.

Si informa che, per l’Ufficio Licenze, la nuova modalità di accesso avrà carattere definitivo , essendo questo ufficio in massima parte dedicato ad attività professionali e dunque pronte all’uso dello strumento telematico.

Si è pertanto accelerata l’attivazione di un sistema che non richieda più la presentazione diretta delle domande presso l’Ufficio, ma utilizzi la posta elettronica, con ciò ottenendo una semplificazione e un risparmio di tempo e di risorse per gli utenti e per l’Amministrazione pubblica.

Tutte le informazioni di dettaglio sugli orari e la documentazione richiesta per ciascun titolo di pubblica sicurezza rilasciato da questo Ufficio saranno consultabili sulla “ Carta dei Servizi” di questo Ufficio pubblicata sul sito internet della Questura di Vercelli https://questure.poliziadistato.it/Vercelli