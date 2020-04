Legambiente: "Cinque idee per rendere sicuro il trasporto pubblico sicuro"

Mezzi pubblici sicuri con monitoraggi, distanze tra persone, tornelli, mascherine. E poi: più bici e nuove ciclabili in città, più sharing mobility, rottamazione auto e mobilità sostenibile. Infine: smart working e vantaggi fiscali per aziende e lavoratori che scelgono il lavoro agile.

Sono i suggerimenti che Legambiente ha indirizzato ai sindaci, attraverso una lettera inviata ad Anci: cinque consigli per ripartire badando alla sicurezza e alla qualità della vita nei centri urbani, anche per evitare che auto e scooter divengano lo strumento di "autoprotezione" scelto dai cittadini.

“Torino e il Piemonte tutto sono triste epicentro dell’emergenza smog da tempo immemore – aggiunge Giorgio Prino, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – il lockdown, sintomo di un evidente problema sanitario e concausa di un momento complesso dal punto di vista sociale ed economico, deve diventare l’occasione per una nuova partenza, per riconoscere finalmente il fallimento delle "vecchie ricette", per una nuova mobilità sostenibile che garantisca sia la sicurezza sanitaria che la riduzione dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni inquinanti, aspetti di cui vi sono sempre più evidenti connessioni”.

Ecco i suggerimenti di Legambiente:

Sicuri sui mezzi pubblici. Molte persone avranno paura a prendere bus e treni, tram e metro per timore del contagio. Per questo si dovranno programmare con attenzione le corse, garantire le distanze di sicurezza, garantire una quotidiana sanificazione. "In Spagna il governo ha stabilito l’obbligo di mascherine sui mezzi pubblici e ha garantito la distribuzione di oltre 10 milioni da distribuire nelle stazioni principali", precisa Legambiente, ricordano che, ovviamente, per tutto questo occorrono investimenti.

Più persone in bici e percorsi ciclabili nuovi. La bici è il mezzo che permette il migliore distanziamento: per cui è ora il momento di realizzare percorsi ciclabili temporanei (con segnaletica orizzontale e verticale) lungo gli assi prioritari e le tratte più frequentate, riservando lo spazio per poi dotarli di protezioni e passaggi esclusivi mirando a trasformarli nei mesi successivi in vere ciclabili.

Rafforzare la sharing mobility. Le più efficienti alternative all’auto privata in città, per chi non vorrà prendere i mezzi pubblici, dovranno diventare tutti i mezzi in sharing: auto (meglio elettriche), bici, e-bike, scooter elettrici e monopattini. I Comuni dovranno stringere accordi con le imprese per avere più mezzi e in più quartieri, a costi molto più contenuti.

Aiutare i cittadini a rottamare l’auto e scegliere la mobilità sostenibile. Qui i sindaci devono farsi sentire, perché le risorse ci sono! Cosa aspetta il Ministero dell'Ambiente a mettere a disposizione i fondi per “Programma Buoni di mobilità” previsti dal decreto Clima approvato a dicembre scorso? Sono previsti 75 milioni per il 2020 e 180 milioni di euro per le annualità successive. Si tratta di 1.500 euro alle famiglie che rottamano una vecchia auto che non può più circolare (Euro3 o più inquinante) oppure 500 euro per un vecchio ciclomotore, per acquistare abbonamenti, e-bike e sharing mobility. Si potrebbe così subito dimezzare la spesa media per i trasporti per 250 mila famiglie italiane (3.500 euro all'anno secondo l'Istat).

Più smart working. Ai sindaci, Legambiente chiede di spingere sul lavoro agile per riorganizzare il lavoro dell’amministrazione pubblica e aiutare tutte le attività che scelgono di andare in questa direzione. Serviranno risorse, ma soprattutto idee nuove e andrà coinvolto il Governo, ma esistono tutte le possibilità per premiare con vantaggi fiscali sia le aziende che i lavoratori che decideranno di puntare su soluzioni innovative di smart working e mobility management di comunità. Ad esempio i vantaggi fiscali di cui oggi beneficiano le auto aziendali possono essere estesi anche a mezzi e investimenti organizzativi per il lavoro a distanza, ai mezzi pubblici, alla condivisione e alla mobilità elettrica o muscolare in tutte le sue forme.