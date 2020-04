Smantellato un traffico internazionale di falsi abiti di marca

Aveva la sua base logistica a Monastir, in Tunisia e da lì distribuiva migliaia di capi di abbigliamento dei marchi più prestigiosi in tutta Italia. Marchi sì importanti, ma tutti falsi.

L’ultimo dei marchi contraffatti è stato “Andrew Charles” dello stilista Andy Hilfiger, fratello del ben più noto stylist americano Tommy, a cui appartiene il brand “TH”. A dare l’allarme sono stati gli stilisti stessi, tramite il distributore italiano del marchio a Santhià.

Le Fiamme Gialle, dopo aver notato alcune importazioni anomale provenienti dalla Tunisia, hanno avviato le indagini che in breve tempo li ha portati ad individuare una fabbrica, vera e propria base logistica del falso, a Monastir dove venivano prodotti illecitamente migliaia di scarpe, borse, maglie, jeans.

A capo dello stabilimento un italiano sessantenne, originario di Migliarino nel Ferrarese, M.G. le sue iniziali, pregiudicato e già noto alla Guardia di Finanza per analoghe vicende.

I Finanzieri hanno scoperto come l’uomo importava illecitamente in Italia ingenti quantitativi di jeans e t-shirt falsi. Una volta in Italia la merce veniva nascosta all’interno di alcuni depositi di Pesaro, dove un suo incaricato compiacente provvedeva alla vendita per il tramite di alcuni broker per ora sconosciuti. Un giro d’affari, quello scoperto dagli inquirenti, per oltre 2 milione di euro. Al meccanismo truffaldino si è giunti dopo alcuni mesi di indagini coordinate dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo della Procura di Torino. L'uomo a capo del giro è stato denunciato e oltre 50.000 tra accessori e capi di abbigliamento con finte griffes sono stati sequestrati.

Tutta la merce sarà distribuita a enti caritatevoli per donarla a persone bisognose.