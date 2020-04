Rogo in un deposito di rifiuti: colonna di fumo visibile da chilometri

Una colonna di fumo ben visibile anche da chilometri di distanza ha fatto scattare l’allarme nel territorio di Romagnano Sesia e anche nei comuni confinanti. Nella mattina di mercoledì, un incendio è scoppiato all’interno di un’azienda che smaltisce rifiuti. Oltre alle forze dell’ordine, si sono precipitate le squadre dei Vigili del Fuoco che sono riuscite a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area colpita.

“La situazione è ora sotto controllo – ha spiegato al telefono il sindaco Carini, giunto sul posto – L’incendio è spento e sono in corso le operazioni di bonifica. È un disagio che si somma alla situazione generale legata all’emergenza coronavirus”. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Inoltre, sulla propria pagina Facebook, il Comune di Romagnano Sesia ha invitato la popolazione a mantenere chiuse le finestre e non uscire di casa, richiedendo anche l’intervento dell’Arpa Piemonte.