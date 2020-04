"Tute gialle: sono più pesanti, ma non ce n'erano altre disponibili"

Riceviamo e pubblichiamo.

In riferimento alla nota diffusa dal Nursing Up relativa alle tute gialle distribuite in questi giorni dall’Asl di Vercelli precisiamo che tutto il materiale fornito ai nostri operatori durante l’emergenza covid 19 è sempre stato a norma.

Lo è stato anche in tale circostanza: l’acquisto di queste tute è stato fatto in un momento di particolare urgenza in quanto quelle bianche – ordinate già in precedenza – non erano disponibili.

Ed è proprio per evitare che i nostri dipendenti potessero essere sforniti di protezioni che abbiamo provveduto a distribuire quelle gialle che, peraltro, sono state controllate dal nostro servizio di prevenzione e protezione che ne ha certificato qualità e la conformità.

Ci rendiamo conto che, specie in giorni in cui la temperatura è più alta del solito, tali tute estremamente protettive non sono particolarmente confortevoli perché di certo causano più caldo a chi le indossa. Tuttavia in quel momento la priorità per noi è stata la sicurezza degli operatori e in un momento di emergenza abbiamo ritenuto che fosse essenziale garantire a tutti loro i presidi necessari, anche se di maggiore spessore.

L’ASL, come già fatto in precedenza, sta provvedendo ad acquistare ulteriori tute certificate più leggere.