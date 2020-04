Caselle Sisp intasate e tamponi non fatti: cosa è successo in Piemonte?

Quante mail con le segnalazioni dei medici di famiglia su possibili casi di contagio sono andate perse, a inizio epidemia, a causa dell'insufficienza capienza delle caselle mail dei Sisp?

Si apre un nuovo capitolo polemico - tra Unità di Crisi e Medici di Famiglia - nella già non semplice gestione dell'emergenza Covid19. E dopo una giornata caratterizzata da pesanti scambi, è l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, a intervenire annunciando una richiesta di chiarimenti inviata a tutte le Asl.

Il tema è di estrema gravità: molte mail con le quali i medici di famiglia chiedevano tamponi e segnalavano casi di sospetto contagio, potrebbero non essere state registrate dalle caselle di posta elettronica dei Sisp perché l'eccezionale afflusso di email causava l'intasamento della posta elettronica. Perciò, un certo numero di segnalazioni potrebbero non essere state gestite con la celerità prevista dai protocolli. Segnalazioni, in tal senso, erano arrivate anche da diversi sindaci del territorio che si erano lamentati di aver saputo con grande ritardo di casi di concittadini positivi (talvolta addirittura dopo la morte degli stessi), con conseguente impossibilità di attuare misure anche minime di quarantene e isolamento.

«Ho chiesto all’Asl Città di Torino una relazione su quanto sarebbe accaduto - si legge in una nota dell'assessore Icardi -. Dalle prime informazioni, sembrerebbe evidente che il problema sia stato causato da uno straordinario flusso di email. Se ci sono delle responsabilità, verranno accertate. Ho esteso la medesima richiesta di chiarimento anche a tutte le altre Asl della Regione per avere un quadro completo sulla gestione delle segnalazioni dei “casi sospetti” di contagio covid».