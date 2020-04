Commercio e Coronavirus, Santarella di Confcommercio spiega le iniziative intraprese per i propri associati VIDEO

Commercio e Coronavirus: quali le prospettive future? Quali punti dovrà affrontare il Governo? Credito d’imposta allargato? Differenze tra riapertura e ripartenza? A queste e a molte altre domande ha risposto Angelo Santarella, vice presidente della Camera di Commercio Biella-Vercelli e vice presidente di Confcommercio Vercelli, nell’intervista video dove ha delineato la situazione attuale del commercio.

“Ci siamo mossi immediatamente per dare una risposta immediata alle nostre imprese - spiega Santarella - La prima cosa che abbiamo fatto è stato chiedere ai sindaci del Vercellese di prorogare il pagamento dei contributi locali. Una risposta concreta alle esigenze di liquidità. E non sono mancati gli esempi virtuosi e di vicinanza”. Sulla riapertura delle imprese, Santarella afferma: “A maggio quando riapriremo non sarà tutto finito, specialmente per le. Il male delle imprese andrà avanti e avremo bisogno del sostegno del Governo”.