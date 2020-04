Croce Rossa e Volòire insieme per Pronto Spesa e Pronto Farmaco

Parte oggi, martedì 14 aprile, la collaborazione tra la Croce Rossa e l’Esercito Italiano con il Reggimento Artiglieria a Cavallo "Volòire" della Caserma Scalise per il servizio di Pronto Spesa e Pronto Farmaco. L'esercito mette a disposizione del Comitato Cri due mezzi e quattro militari per la creazione di equipaggi misti Esercito Italiano e Croce Rossa per il servizio organizzato a sostegno delle persone anziane.

Con oltre 1.223 servizi svolti negli ultimi 26 giorni e con una richiesta in costante aumento, questo prezioso contributo ci permetterà di soddisfare i bisogni quotidiani quali la consegna di beni di prima necessità, farmaci e cambi di biancheria ai congiunti ricoverati presso i nosocomi in favore dei nostri concittadini che in questo momento sono impossibilitati ad uscire a causa dell’emergenza Covid-19.

"Ringraziamo tutto il personale dell’Esercito Italiano e la particolare sensibilità del Comandante, colonnello Christian Ingala che ha prontamente accolto il nostro appello a favore della collettività. W l’Esercito Italiano", concludono dal Comitato della Croce Rossa.