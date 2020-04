"Scuole, riapertura a settembre": l'opinione del presidente del Consiglio Superiore di Sanità

"Personalmente penso che si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole al prossimo anno". Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenuto a 'Che tempo che fa' su Rai2. Ma la decisione, ha precisato, "spetta al governo".

L'ipotesi è già stata presa in considerazione anche nel decreto approvato le scorse settimane che - pur predisponendo già le modalità di esecuzione degli esami a distanza - però lascia aperto ancora uno spiraglio a un ritorno sui banchi nel mese di maggio.

Intanto diverse scuole stanno sondando le necessità degli alunni e predisponendo protocolli per l'affidamento alle famiglie che non ne dispongano di dispositivi (pc o tablet) da utilizzare per la didattica a distanza. Un segno che la riapertura delle aule è destinata slittare a dopo l'estate?