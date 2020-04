"Dalla mia finestra"... contest fotografico per gli studenti vercellesi

Cosa c'è di meglio in una giornata di quarantena del panorama di una finestra aperta o di una passeggiata sul balcone di casa? Ti sei mai chiesto quante persone ora si affaccino alla finestra con un piacere nuovo, quasi di scoperta, alla ricerca di qualcosa o qualcuno in cui ritrovarsi? La scuola secondaria di I grado Verga di Vercelli presenta il contest: “Dalla mia finestra... condivisioni alternative al tempo di quarantena”.<questo> </questo>

<questo>Come funziona? lo spiegano il dirigente scolastico, Vincenzo Guarino e la docente Alessandra Buttazzo, ideatrice dell’iniziativa: "Basta scattare una foto in posizione verticale dalla finestra o dal balcone di casa, senza oggetti, animali o persone ma con la possibilità di utilizzare i filtri di comuni App per trasformare la tua foto a seconda del tuo stato d'animo e inviare la foto in Jpeg a eventi@vergaferraris.net accompagnata da un breve testo descrittivo, dalla tua firma e dal nome della tua scuola. Il contest è aperto agli alunni e ai docenti di tutte le scuole cittadine".</questo>