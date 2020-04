L'omaggio agli "Angeli dell'ospedale": sirene spiegate per augurare Buona Pasqua a chi è in prima linea - VIDEO

Un saluto speciale e un augurio di Buona Pasqua, domenica mattina, per tutto il personale dell'ospedale di Borgosesia impegnato nell'emergenza Coronavirus.

L'amministrazione comunale, la Protezione civile, la Croce Rossa, e tutte le forze dell'ordine, si sono ritrovati davanti al Santi Pietro e Paolo dedicando un minuto di "sirene spiegate" e un lungo applauso agli "Angeli dell'ospedale".

"Grazie a tutti di cuore perché rendete la nostra comunità speciale - ha detto il sindaco, Paolo Tirmani, nel corso di un breve intervento -. Guardiamo all'emergenza in atto, ma anche al momento in cui dovremo ripartire. Prepariamoci a ricostruire dal punto di vista sociale ed economico il nostro Paese, attingendo a quella forza e a quella tenacia che sempre in passato abbiamo mostrato di avere anche in occasione di eventi tragici".

Al termine del breve intervento, il sindaco, dopo aver ringraziato Fabrizio Bonaccio che ha coordinato la mattinata, insieme alla presidente della Croce Rossa, di Borgosesia, Daniela De Nicola, e a Corrado Busnelli ha consegnato scatole di dispositivi di protezione individuali a dottor Francesco Rametta, cardiologo e primario.