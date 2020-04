"Dimessa dall'ospedale senza l'esito del tampone: era positiva"

"La mia lettera non vuole essere assolutamente un attacco a chi tanto si adopera in questo momento rischiando in prima persona la propria vita e quella della loro famiglia per aiutare chi ha bisogno. Anzi vuole essere d'aiuto per cercare di migliorare la situazione, evitando di mettere a repentaglio la loro vita e quella degli altri per decisioni altrui prese con tanta leggerezza...". Spiega così, una lettrice i motivi che l'hanno spinta a rendere pubblica una situazione difficile vissuta dalla sua famiglia.

In particolare dagli anziani zii, residenti a Santhià.

"Mia zia, affetta da Alzheimer, si trovava ricoverata al Sant'Andrea da circa un mese e mezzo per i postumi di una frattura di anca e femore. Quattro giorni fa vengo contattata dall'ospedale che m'informano che, visto lo stato di salute ottimale della zia e la necessità di avere posti letto liberi, hanno deciso di dimetterla. Per cui si sono premurati loro stessi, visto che la protesica di Santhià in tutto questo periodo non ha mai risposto alle mie molteplici chiamate, di farle portare a casa gli ausili necessari, visto che per i malati di questa malattia è importante non cambiare le proprie abitudini.

Detto ciò, l'ospedale era a conoscenza perché da me più volte informati che, a casa di mia zia risiede anche suo marito di 90 anni, malato oncologico, ma per fortuna autonomo. Alle 17 di venerdì il risultato dell'ultimo tampone per covid 19 (il terzo, dopo due risultati negativi), non era ancora arrivato e lei è stata comunque dimessa e rimandata alla sua abitazione dove l'attendevano il marito e la signora vicina di casa che per opera caritatevole si era offerta di aiutarmi visto che non potevo muovermi dalla mia abitazione. Alle 18 ricevo la telefonata della dottoressa che mi ha comunicato che il tampone di mia zia è risultato positivo e che il giorno seguente avrebbe predisposto, il prelevamento di mia zia dalla sua abitazione. A me non è bastato ed ho minacciato di denunciare l'ospedale perché non si dimette una persona con così tanta leggerezza, a maggior ragione senza il risultato del tampone ed essendo a conoscenza anche della situazione a casa. A quel punto la dottoressa mi ha comunicato che avrebbero ricoverato la zia la stessa sera e di chiamare il 118 per farli andare a prendere mia zia a casa e predisporre il tampone per mio zio e la vicina di casa. Ho chiamato il 118 e spiegato la situazione, sono andati a prelevare la zia seppur anche loro sbigottiti.

Ora mia zia si ritrova ricoverata nuovamente ma credo che la leggerezza nei confronti di questa donna e delle persone con la quale è venuta a contatto sia imperdonabile..."