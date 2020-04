“Non promuovete campagne di test sierologici non validati”: il commissario Presti scrive ai sindaci

“Non promuovete campagne di test sierologici non validati dalle autorità sanitarie, al fine di non creare false aspettative e confusione tra la popolazione”. Termina così la lettera inviata dal commissario ad acta per l'emergenza Covid19, Pietro Presti, ai sindaci di tutto il territorio dell'Asl di Vercelli e diffusa anche dalla Provincia di Vercelli.

Coerentemente con quanto sostenuto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal ministero della Salute (che aveva già bloccato i test sierologici), l'Asl Vercelli, attraverso il commissario Presti, il Sisp – Servizio di igiene e sanità pubblica - e l'Osservatorio Epidemiologico chiede ai sindaci di non appoggiare le iniziative private di somministrazione di test sierologici fino a quando non ce ne saranno di validati in via ufficiale.

In questi giorni una campagna di screening tra la popolazione è stata avviata dal Comune di Trino (che appartiene all'Asl di Casale): l'ente pubblico ha acquistato, grazie a offerte raccolte sul territorio, 200 test da utilizzare su volontari e addetti all'emergenza, mentre ad Asigliano e Desana la proposta è arrivata attraverso una società privata che mette a disposizione i propri test a 45 euro l'uno.

In entrambi i casi i Comuni si sono limitati a rendere nota l'iniziativa e a mettere a disposizione spazi adeguati all'esecuzione dei test in sicurezza mentre, a pagare la prestazione, sono i cittadini che eventualmente decidano di sottoporvisi. Un po' come è stato fatto nella vicina Robbio, dove quasi tutti i residenti hanno partecipato al test, nonostante lo stop ministeriale.

L'importanza del test sierologico sta nel fatto che, teoricamente, è in grado di individuare la presenza di una risposta immunitaria a un agente infettivo, “ma questa – si legge nella lettera inviata da Presti ai sindaci – non sempre rappresenta un'avvenuta immunizzazione verso la malattia. Il Sars-CoV-2, in particolare, è un virus nuovo, e per questo la risposta immunitaria dell'organismo è ancora poco conosciuta”.

Per questo, conclude Presti, in assenza di studi ufficiali “Ogni iniziativa priva di validità scientifica rischia di produrre effetti negativi di falsa rassicurazione che, in questa fase della pandemia, possono avere importanti impatti anche in termini di salute pubblica”.

