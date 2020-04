Case per i medici: Borgosesia risponde subito all'appello

Quattro medici hanno già trovato casa, e altri 5 posti sono già disponibili: Borgosesia ha risposto in tempi rapidissimi all'appello del sindaco Paolo Tiramani, che ha chiesto ai cittadini di far sentire agli “angeli dell’Ospedale” l’affetto della città.

A fare i sopralluoghi ed a seguire tutte le pratiche necessarie è stato l’assessore Fabrizio Bonaccio, che spiega: «Ieri gli ex présidi Alessandro Orsi e Marisa Gardoni hanno consegnato, a due medici provenienti da Torino, le chiavi di un bell’appartamento nuovo, arredato e subito abitabile, che si trova a Rozzo. Un gesto di generosità che fa onore a questa coppia di storici, molto conosciuta e stimata sul nostro territorio, che offre una sistemazione estremamente accogliente a chi arriva in città per affrontare una situazione lavorativa molto impegnativa».

Ad altri medici invece è stata offerta ospitalità nella Foresteria di Foresto, l’edificio che il Comune ha dato in comodato d’uso al Centro Ricreativo Culturale: «Il presidente Ezio Novarina ci ha contattato subito – dice ancora Bonaccio – per offrirci la disponibilità di ben 6 posti letto, dove poter ospitare altrettanti sanitari in arrivo al Santi Pietro e Paolo».

C’è poi un’ulteriore soluzione, messa a disposizione dalla Parrocchia: «Don Ezio Caretti ha subito offerto l’appartamento di proprietà della Curia – aggiunge l’assessore – che si trova ad Isolella, dunque vicinissimo all’ospedale: si tratta di un monolocale, dove presto potremo collocare un altro dei 10 medici attesi in questo periodo».

Borgosesia non delude mai, e chi volesse ancora contribuire sarà il benvenuto: «Sappiamo che sono attesi 10 medici e diversi infermieri – conclude l'assessore Bonaccio - ci auguriamo di poter offrire a tutti un’adeguata sistemazione: ricordo che per gli appartamenti messi a disposizione il Comune si occuperà di sostenere tutte le spese relative alle utenze: un modo per ringraziare tutti coloro che si prendono cura dei malati ricoverati nel nostro ospedale».