"Addio suor Antonia e grazie"

Un malore improvviso si è portato via una suora conosciuta e amata ad Asigliano.

E' morta nella mattina di venerdì suor Antonia, punto di riferimento degli anziani ospiti della Casa di riposo don Fagnola di Asigliano. Era nata nel 1930 e in paese era un'istituzione. A dare la triste notizia è stata il sindaco Carolina Ferraris, pubblicando anche una bella foto in cui c'è la religiosa, insieme alle consorelle e al parroco don Gian Franco Brusa.

"Era da sempre un punto di riferimento per le consorelle e per gli ospiti della Casa di Riposo Don Fagnola - ricorda Carolina Ferraris - Spesso la si poteva incontrare all'ingresso della struttura e non mancava mai di regalare un sorriso. A nome di tutta la comunità rivolgo le più sentite condoglianze alla famiglia e ovviamente alle sorelle colpite da questo improvviso e inaspettato momento".

Tantissime le attestazioni di affetto e di dolore per la religiosa che aveva sempre un sorriso e una parola buona. In questi giorni di tristezze, un altro dolore per la comunità asiglianese.