Pasqua e Pasquetta: golosità a domicilio

Dopo aver predisposto un elenco di esercizi commerciali che svolgono l’attività di consegna a domicilio, elenco che nelle settimane si è allungato arrivando a comprendere più di 170 attività, sul sito web del Comune di Vercelli è stata aggiunto il file "Pasqua e Pasquetta: i menù della festa a domicilio" che include attività e ristoranti che effettuano servizio di consegna a domicilio per il pranzo dei due giorni festivi. L’elenco potrà essere aggiornato con i nominativi che si vorranno aggiungere.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE PROPOSTE

“Sono soddisfatto della risposta a questa nuova iniziativa – spiega l’assessore Mimmo Sabatino - da parte di molti ristoratori della nostra città che, in collaborazione con le associazioni di categoria, stanno cercando di rimodulare la loro offerta con la preparazione e la consegna di pasti a domicilio. Utile soprattutto in vista delle festività pasquali in cui festeggeremo rigorosamente a casa senza rinunciare, grazie a questa opportunità, al piacere della qualità e della tradizione pasquale. Purtroppo questa è un’emergenza che ci coinvolge su due fronti, quello sanitario ma anche quello economico, e l’intera comunità deve rispondere unita, ciascuno facendo la propria parte”.

L’elenco delle attività è stato realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria Ascom, Confesercenti e Confartigianato come servizio a disposizione di tutti i cittadini che in questa fase di emergenza sanitaria sono tenuti a ridurre al minimo gli spostamenti e la frequenza di supermercati e negozi. L’elenco dei ristoratori che svolgono consegne per le festività pasquali e di tutte le attività svolgono servizio a domicilio è consultabile sul sito web del Comune di vercelli, e per essere inseriti ed avere informazioni è possibile inviare un’e-mail a consegneadomicilio@comune.vercelli.it