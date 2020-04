Le funzioni di Pasqua in diretta diretta tv: la preghiera di monsignor Arnolfo

Verranno trasmessi in tv alcuni dei momenti della Settimana Santa che, per l'emergenza sanitaria in corso, è stata del tutto rivoluzionata.

Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, e grazie alla Casa d’Aste Meeting Art, che ha voluto onorare il ricordo del fondatore Mario Carrara, e grazie alla organizzazione di Rete 7, si è riusciti a organizzare la trasmissione televisiva dei riti liturgici della Settimana Santa.

L’Arcidiocesi trasmetterà sul canale Video Nord LCN 72 del digitale terrestre e sul canale satellitare People TV LCN Sky 825 e TivùSat LCN 420 questi appuntamenti: venerdì 10 aprile dalle 20.30 alle 21.15 la preghiera del Venerdì Santo dall'Abbazia di Sant'Andrea (un appuntamento che andrà a sostituire la storica “Processione delle macchine”); domenica 12 aprile dalle 6 alle 6.50 la messa dal Duomo di Vercelli con l'antico rito dello scoprimento del Crocifisso; domenica 12 aprile dalle 10.30 alle 11.20 la messa della domenica di Pasqua dal Duomo.

L'arcivescovo, monsignor Marco Arnolfo manifesta la soddisfazione per la possibilità di raggiungere un gran numero di fedeli con il mezzo televisivo, persone che diversamente, a causa delle esigenze di contrasto al Covid19, non avrebbero la possibilità di assistere ai riti pasquali.