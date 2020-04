Diasorin: alla stretta finale il test sierologico sul Covid19

Il ministero della Salute, per ora, li ha bloccati, dichiarando che non hanno valore diagnostico, ma presto la situazione dei test virologici potrebbe sbloccarsi: l'azienda DiaSorin di Saluggia ha infatti completato nei giorni scorsi al Policlinico San Matteo di Pavia gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal Sars-CoV-2.

"La società - si legge in una nota del gruppo di Saluggia - sta lavorando per ottenere il marchio CE e l’autorizzazione all’uso di emergenza della Food and Drug Administration entro la fine del mese di aprile".

Il test potrà essere eseguito sulla piattaforma Liaison XL che permette una gestione del processo diagnostico interamente automatizzata, consentendo ai laboratori di processare fino a 170 campioni di sieri di pazienti ogni ora, con un livello minimo di intervento richiesto agli operatori del laboratorio.Il nuovo test sierologico è predisposto per riconoscere gli anticorpi IgG diretti contro i domini S1 e S2 della proteina spike del virus, selezionati per la capacità di fornire specificità per Sars-CoV-2 rispetto agli altri Coronavirus".

Il prodotto dovrebbe individuare i soggetti già infettati dal virus, la cui diagnosi non sia stata effettuata attraverso l’esecuzione di un tampone e di un test di diagnostica molecolare, perché asintomatici.