Scuola, pubblicato il Decreto: ecco come saranno gli esami dell'estate 2020

Modalità flessibili per gli esami di terza media e di Maturità e ammissione di tutti gli alunni - senza debiti - all'anno scolastico successivo.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Scuola, annunciato nei giorni scorsi dal ministro Lucia Azzolina.

Dal momento che ancora non è possibile dire se ci sarà un rientro in classe degli alunni, il Decreto prevede modalità "flessibili" per i due esami, Maturità ed esame di terza media, che chiudono i rispettivi cicli scolastici.

Per quanto riguarda gli esami di terza media il decreto prevede che il Ministero possa modificarne l’impianto. Due gli scenari possibili: se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. Altrimenti si procederà con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, prevedendo la consegna di un elaborato da parte degli studenti.

Esame di Maturità. Anche qui c'è la doppia possibilità. Se le scuole riapriranno entro il 18 maggio, ci sarà un esame con commissione interna. La prima prova, Italiano, sarà preparata dal Ministero. La seconda, quella diversa per ciascun indirizzo, sarà predisposta dalle commissioni. Poi ci sarà l’orale. Se non si rientra a scuola, è previsto il solo colloquio orale. Tutti gli alunni saranno ammessi all'esame, ma dovranno raggiungere almeno i 60/100 per ottenere il diploma.

Il decreto prevede, inoltre, che tutti gli alunni possano essere ammessi all’anno successivo senza debiti, ma sarà comunque richiesta una valutazione. A settembre, invece degli abituali corsi di recupero, sarà possibile, per tutti i cicli di istruzione, dalla primaria fino alla classe quarta del secondo grado, integrare le competenze: dunque potranno essere organizzati corsi pre-scuola per l'approfondimento e il recupero delle competenze.