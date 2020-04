SiAmo Vercelli: "Istituiamo un tavolo comunale di crisi Covid19"

Riceviamo e pubblichiamo.

In questo difficile momento, caratterizzato dalle gravi problematiche prodotte dalla diffusione del COVID 19, che ha colpito drammaticamente anche Vercelli e in vista delle difficoltà economiche che certamente ne deriveranno, SiAmo Vercelli ha proposto al sindaco, insieme alle altre forze di minoranza, l’istituzione di un tavolo di crisi che coinvolga tutte le parti politiche. Il tavolo, aperto anche alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai rappresentanti degli Ordini professionali e alla Caritas Eusebiana, avrà la finalità di condividere le condizioni attuali e discutere le diverse proposte per raggiungere il miglior risultato per la nostra città e i nostri concittadini.