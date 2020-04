"Dazi sulle mascherine: ora il problema è risolto"

Dopo l’intervista rilasciata a “Striscia la notizia” dal sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani il problema del ricarico di costi sui dpi acquistati dagli enti pubblici si risolve: «L’eco del servizio è stata talmente ampia – spiega Tiramani - che la mattina successiva sono stato contattato dall’Agenzia delle Dogane: mi ha chiamato personalmente il direttore nazionale Marcello Minenna, che ringrazio per la gentilezza, così come sono grato ad Andrea Maria Zucchini, direttore interregionale Liguria -Piemonte - Valdaosta – sottolinea il deputato - l’attivazione di queste valide sinergie ha permesso di superare il problema in tempi strettissimi: le merci in questione saranno esenti sia da dazi doganali che da IVA. Da ora in poi – commenta Tiramani – finalmente enti pubblici, ma anche organizzazioni benefiche come la nostra Fondazione Valsesia, potranno ottenere il materiale necessario senza dover pagare balzelli di alcun genere».

Ma cosa è cambiato? Ora non si fa più riferimento al testo della circolare Arcuri, ma alla successiva “Decisione della Commissione Ue relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID nel 2020”, firmata dal Commissario Paolo Gentiloni, che prevede tale esenzione nello specifico per le merci destinate a persone colpite da Covid o impegnate nella lotta al virus, distribuite gratuitamente da parte di enti pubblici e organizzazioni o organismi autorizzati.

Una soluzione che riempie di soddisfazione Paolo Tiramani: «Ringrazio Striscia per aver messo in luce il problema: la grande visibilità del programma ha fatto sì che si siano attivati subito i responsabili doganali e che in tempi strettissimi si sia risolta una questione fondamentale per tutti gli enti locali e le associazioni ed organismi che sul territorio nazionale operano per contenere il COVID».

Il nuovo assetto normativo avrà effetti importanti: «Per noi a Borgosesia vuol dire recuperare soldi pubblici spesi ingiustamente, e farne recuperare anche a Fondazione Valsesia, che con i fondi raccolti sul territorio sta dando un contributo fondamentale soprattutto in ambito sanitario – spiega il Sindaco – al momento la cifra che recuperiamo è di circa 6000 euro, che potremo utilizzare per sostenere le famiglie in difficoltà. Poi c’è l’effetto a livello nazionale, che sarà molto importante. Insomma – conclude – con Striscia abbiamo portato all’attenzione del Governo una questione fondamentale, che evidentemente e colpevolmente era sfuggita: questo è il miglior risultato che potevamo auspicare!».