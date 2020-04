Lutto in casa Ascom, addio ad Alberto Filippini

Lutto in casa Ascom: è morto Alberto Filippini, storico esponente dell'associazione di via Duchessa Jolanda e presidente di 50&Più Fenacom l'associazione dei “Senior” Ascom. Avrebbe compiuto 78 anni a giugno e da giorni era ricoverato al Sant'Andrea dove affrontava la sua battaglia contro il coronavirus.

A dare la notizia della morte di Filippini è stato l'amico Antonio Bisceglia, presidente dell'Associazione, ricordando un uomo di valore e apprezzato dai soci. Un post condiviso e commentato con dolore dal molte persone che avevano conosciuto Filippini.

Originario di Ferrara ma residente a Ghislarengo dagli anni '60, Filippini era stato rappresentante prima nel settore vitivinicolo, e successivamente agente Generale per la Ferrari Spumanti di Trento. Socio dal 1987 dell'Ascom, è stato consigliere e membro della giunta esecutiva nazionale della F.N.A.A.R.C., e ha rivestito incarichi di primo piano nell'Ascom Vercellese, divenendo presidente provinciale e regionale di 59&Più Fenacom.

Vedovo da alcuni anni, lascia il figlio Fabio, che, qualche giorno fa, aveva dedicato un bellissimo post di ringraziamento al personale dell'Asl di Vercelli, per le cure riservate al padre e per la sensibilità nel rapportarsi con lui.

“Ho appena ricevuto la solita telefonata dall’ospedale. Stanno tentando il tutto per tutto e ormai siamo agli sgoccioli...- ha scritto Fabio Filippini -. Voglio però testimoniare quello che sento e che provo ad ogni occasione di scambio con i medici della Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, in questa situazione così assurda e “distaccata” in cui mi ritrovo: parlo ormai da giorni con tre o quattro medici differenti, a seconda dei loro turni, ognuno con le loro voci (i nomi non riesco mai a ritenerli) e con il loro carattere diverso. Alcuni più comunicativi e altri più riservati nel loro modo di esprimersi. Li riconosco dalle loro voci, tutte che sembrano abbastanza giovani. Tutti però sono estremamente posati e limpidi nei loro commenti, nonostante una situazione che è evidentemente di grande difficoltà e stress, rischio e fatica. Eppure sono profondamente umani e sensibili, vicini ai parenti e consci della loro enorme responsabilità. Sono il simbolo di una profonda e forte umanità che crede nel proprio ruolo e responsabilità sociale e universale. Sono fantastici nella loro semplicità e accortezza. Sono le persone a cui vorrei affidarmi in casi difficili come questi e che la vita ci fa affrontare duramente e inaspettatamente. Hanno la mia totale fiducia e la mia più grande stima e riconoscenza.Comunque vada, li ringrazierò enormemente, a nome mio e di mio padre, per il loro coraggio e la loro lucida competenza, di fronte a una tragedia così enorme, di scala universale e senza alcun margine di manovra.Spero ancora in loro, e li vorrò incontrare e ringraziare concretamente tutti, di persona, uno a uno, per il loro coraggio e la loro abnegazione, a rischio stesso della loro vita. Quando tutto ciò sarà passato, non potremo più continuare come prima e bisognerà assolutamente fare il possibile per sostenerli e aiutarli nell’arduo compito che stanno assumendo sulla loro pelle.Grazie, grazie infinite di rappresentare così modestamente il meglio che l’umanità possa offrirci”.