L'annuncio di Fossale: "Sono guarito: un momento di gioia e sollievo"

"Cari amici mi permetto di condividere con voi un momento di gioia e di sollievo.. Due tamponi negativi e guarigione da infezione da covid19... Ora devo anche recuperare la funzionalità respiratoria... Emozione grandissima... Vi ringrazio per la vostra affettuosa vicinanza in questi difficili giornate". Così come aveva fatto per comunicare il ricovero in ospedale, Pier Giorgio Fossale, presidente dell'Ordine dei Medici, usa i social per annunciare che, dopo due tamponi negativi, la malattia è ufficialmente superata.

E, in giorni in cui, purtroppo, sono tante le notizie negative, il suo post viene accolto con grandissima gioia dai tanti amici, colleghi e pazienti che avevano seguito con affetto l'evoluzione della malattia di Fossale.

Una iniezione di fiducia e speranza per chi sta ancora affrontando il coronavirus e per i parenti in ansia.