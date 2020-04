"Dimessa senza il tampone, era positiva al Covid19. Queste cose non devono capitare"

Undici casi positivi, con 5 persone in ospedale e 6 in quarantena domiciliare. Un'unica situazione ancora critica ma in via di miglioramento, riguarda una persona che era ricoverata al Sant'Andrea in terapia intensiva ma che, attualmente è passata alla fase sub intensiva delle cure. Dati che fanno sperare quelli comunicati ai concittadini dal sindaco di Quarona, Francesco Pietrasanta. Il primo cittadino, tuttavia, ci tiene a puntualizzare che non sempre le cose funzionano come dovrebbero.

“Nelle scorse settimane – spiega ai concittadini - una donna del paese era stata portata in ospedale e poi rimandata a casa senza essere sottoposta a tampone. Purtroppo questa persona era positiva e, nei giorni che è rimasta in famiglia prima di un successivo ricovero a Vercelli, ha involontariamente messo a rischio anche la loro salute”. Solo dopo il ricovero al Sant'Andrea, infatti, è stato eseguito il test che ha certificato la positività al Covid19 e l'intera famiglia è stata messa in quarantena. “Fortunatamente – precisa Pietrasanta – non ci sono state conseguenze, ma queste cose non devono capitare. I cittadini si sono giustamente arrabbiati e preoccupati e io l'ho fatto presente all'Asl e ne ho parlato anche con il neo commissario Pietro Presti che avevamo fortemente richiesto proprio per gestire l'emergenza”.

A Quarona, comunque, sono anche stati fatti altri 13 tamponi che hanno avuto esito negativo.