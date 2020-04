Mascherine: le strade in cui verranno distribuite venerdì

La consegna a domicilio delle mascherine donate dalla Ditta OxyStore proseguirà anche nella giornata di venerdì 10 aprile.

Le zone interessate dalla distribuzione a cura dei Volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile saranno corso Avogadro di Quaregna (da civico 17 a civico 65 e da civico 18 a civico 62), piazza Medaglie D’Oro, corso XXVI Aprile, via Baracca, via Ugo Maddalena, via Ferrarin, via Zambeccari, via 26 Reggimento Cavalleggeri Lanceri Vercelli, via Ettore Ara e via Figliolini.

Le vie che saranno interessate dalla distribuzione a cura del Gruppo Alpini sono via Calatafimi, via Confienza, via Bezzecca, corso Magenta, via Pastrengo, vicolo Peschiera, via Cinque Giornate e via degli Zuavi.