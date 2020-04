Problema mascherine: la regia deve essere del Comune

Alla cortese attenzione del Sindaco di Vercelli, Avv. Andrea Corsaro,

ribadendo la volontà e la disponibilità ad esercitare la nostra funzione di consiglieri comunali con spirito collaborativo e responsabile, per superare insieme il momento drammatico legato alla diffusione del COVID-19, a fianco e al servizio della nostra comunità, che in queste ore sta dando grande prova di serietà e responsabilità;

ringraziando l’Avvocato Carlo Olmo per le azioni di grande generosità che hanno consentito la distribuzione di mascherine alla cittadinanza, portando benefici e sollievo alla nostra comunità e che vanno riconosciute e lodate;

ringraziando la Protezione Civile e il Gruppo Alpini di Vercelli per la distribuzione dei sopracitati Dispositivi di Protezione Individuale, così come tutti i cittadini che nel corso di queste settimane di crisi hanno elargito donazioni volontarie mostrando grande generosità e senso di comunità;

rilevando che, da quanto ci risulta, l’amministrazione comunale non ha al momento compartecipato alle spese per l’acquisto dei sopracitati D.P.I e tenendo conto che non ci sono ancora note le azioni che l’Amministrazione intende intraprendere in futuro per approvvigionarsi di DPI per la cittadinanza;

tenendo conto che l’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 non si esaurirà in tempi brevi e che presumibilmente, anche una volta superata la fase emergenziale, sarà necessario e auspicabile l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale per un periodo prolungato, ossia fin quando non saranno disponibili vaccini e cure adeguate, quantomeno in determinati contesti e per determinate fasce di popolazione;