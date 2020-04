Distribuzione mascherine: le vie interessate giovedì 9 aprile

Mascherine: prosegue, giovedì 9 aprile, la consegna a domicilio delle mascherine donate dalla Ditta OxyStore. Le zone interessate dalla distribuzione a cura dei Volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile sono via Gamberoni, via Galimberti, via Carso, via Leblis, via Asiago (da civico 59 a civico 105 e da civico 128 a civico 144), Via Asiago (solo civici pari da civico 2 a civico 30), via Caduti nei Lager, largo S.G. Battista De La Salle, via Leoncavallo, via Puccini, via Einaudi, via Cadore (da civico 23 a civico 83), via Trino (da civico 58 a civico 138 e da civico 23 a civico 73), via Bosso, via Marangoni, via F.lli Rosselli, via Tavallini, via Cominetti, via Bogatto, via Visconti, via G. Donizetti, via A. Colombo, via G. Milano, via C. Sassone, via G. Cavanna, via Sambonet, via G. Baratto, via Testi (da civico 78 a civico 112), via Caboto, via Aravecchia (ingresso da via Forlanini), via Forlanini, via N. Palli.

A cura dei volontari del Gruppo Alpini saranno distribuite in corso De Rege, via Agordat civico 36, via Peroglio, via Montanara, via Custoza, via Curtatone, corso Palestro, via Vinzaglio, via Milazzo.