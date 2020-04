Casa di Riposo, interrogazione di Voltiamo Pagina

Casa di Riposo di piazza Mazzini, dopo l'istanza di sindacato ispettivo, arriva sul tavolo del sindaco Andrea Corsaro anche un'interrogazione dei consiglieri comunali della lista civica "Voltiamo Pagina".

Allarmati dai dati relativi alla situazione della struttura, i consiglieri del gruppo di minoranza chiedono di conoscere il numero di ospiti presenti presso la Casa di Riposo di Vercelli all’inizio di marzo 2020; il numero attuale di ospiti presenti presso la Casa di Riposo di Vercelli; se, e da quale data, si sia avuta cognizione di contagi da COVID 19 nella predetta struttura; se siano state verificate, tramite protocolli idonei, le modalità concrete di relazione degli ospiti eventualmente contagiati con altri pazienti e con il personale della Struttura, sanitario e non; se gli organi preposti della struttura abbiano posto in essere, dal momento di prima emersione di casi di contagio da COVID presso la Casa di Riposo, le misure sanitarie e di sicurezza volte a tutelare l’incolumità degli ospiti (afflitti o meno da tale patologia) e del personale ivi operante, tra cui l’uso di dispositivi di protezione individuale e l’igienizzazione secondo criteri scientifici di locali, strumenti e vestiario, e in cosa esse siano consistite nello specifico; se e quanti ospiti risultino ad oggi deceduti presso la Casa di Riposo dall’inizio di marzo 2020, e quanti di essi siano risultati contagiati dal COVID 19; se vi siano ospiti presso la Casa di Riposo che evidenzino sintomatologie conforme a quella causata da COVID19, e se nei loro riguardi siano stati applicati i dovuti protocolli sanitari; se siano stati eseguiti sugli ospiti (con o senza sintomi da COVID19) e sul personale (sanitario e non) tamponi o altri esami volti a verificare l’avvenuto contagio o meno; se e quali iniziative siano state intraprese o si intenda porre in atto per garantire il distanziamento tra gli ospiti risultati positivi e quelli negativi (ricovero presso altra struttura, separazione netta dei padiglioni assistenziali); se le Autorità Sanitarie preposte siano state interpellate dall’organo direttivo della Casa di Riposo di Vercelli e se esse siano intervenute presso la Struttura per i controlli necessari, e in cosa essi siano consistiti; se i familiari o le persone di riferimento degli ospiti della Casa di Riposo, specie per quanto attiene contagiati o deceduti a causa del COVID19, siano stati compiutamente informati di quanto occorso ai loro cari, e in che modo, in generale, siano possibili i contatti tra ospiti e familiari all’esterno della struttura.