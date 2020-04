VIDEO ULTIM'ORA. Crolla un ponte sul fiume Magra: paura in Toscana

Un boato improvviso e il ponte di Albiano, nella provincia toscana di Massa, è venuto giù, crollato totalmente, quasi adagiato sul letto del fiume Magra fra un pilone e l'altro.

Il clamoroso cedimento è avvenuto alle 10.22 e dai primi accertamenti non ci sarebbero feriti: al momento del crollo stava transitando soltanto un furgone, rimasto bloccato su una delle campate, il cui conducente sarebbe rimasto incolume.

Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il 118. Nell'aria c'è odore di gas e sono in corso le operazioni per mettere la situazione in sicurezza.

Dal novembre scorso una vistosa crepa era apparsa sulla careggiata del ponte, costringendo a bruschi sobbalzi gli automobilisti e allarmando la popolazione. L'Anas aveva effettuato un sopralluogo per verificare la stabilità della struttura e alla fine era stato deciso di non assumere alcun provvedimento per la limitazione del traffico.