Droni in volo sopra Gattinara, lunedì, come misura per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19. Il controllo e il monitoraggio del territorio è stato effettuato con i droni della Squadra S.A.P.R. del Corpo Militare dell'Ordine di Malta, che hanno sorvolato in particolar modo la zona collinare e fluviale e le zone periferiche della città, senza escludere il centro cittadino.

Positivi i riscontri tra la popolazione: al di là delle persone che si muovevano per fare la spesa o per lavoro non sono stati riscontrati assembramenti, ma proprio grazie all’impiego dei droni è stato individuato, in un’area chiusa, un bivacco non autorizzato che gli uomini del Comune hanno prontamente rimosso e prima di ripulire l’area.

"Sebbene i contagi stiano calando - si legge in una nota del Comune - questa è una fase molto delicata, pertanto, è ancora più importante, per non vanificare gli sforzi sin qui fatti, rimanere a casa e ridurre le uscite allo stretto necessario: è fondamentale che sia una sola persona per nucleo familiare ad uscire per acquistare generi di prima necessità e che questo avvenga il più raramente possibile".

Anche a Gattinara, inoltre, è possibile farsi consegnare la spesa e le medicine a domicilio, dai vari esercenti che hanno attivato il servizio. Sul sito del Comune è pubblicato l’elenco in continuo aggiornamento, che vede negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, ma anche rivenditori di pellet, pizzerie, ristoranti, edicole, intimo, gelaterie ecc. solo per citare alcune categorie.

«I controlli mediante l’uso dei droni - spiega il sindaco, Daniele Baglione – non sono una forma repressiva, ma preventiva. Non è nel nostro interesse multare le persone, ma se alcuni, nonostante i divieti, volutamente non rispettano le regole non c’è altra scelta. È bene rimarcate che il Covid-19 può essere anche asintomatico, quindi si può essere portatori senza saperlo: ridurre quanto più possibile le uscite e i contatti tra persone a oggi è l'unico modo per contenerlo. Per questo sono stati intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine, e nella prossima settimana, il giorno e l’orario sono ancora da concordare, sarà nuovamente presente il Corpo Militare dell'Ordine di Malta con i droni della Squadra S.A.P.R. un modo innovativo ed efficace per monitorare il territorio e controllare anche quelle zone più difficili da raggiungere con i mezzi delle Forze dell’Ordine».