Diecimila mascherine dalla Oxystore: ecco dove saranno consegnate

Intanto il Comune rende noto che, già nel pomeriggio di martedì 8 aprile, le mascherine verranno consegnate dai Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile in via Boccaccio, via Borsi, via Prati, vicolo Aspromonte, via Testi (da civico 1 a civico 48), via Trino (da civico 42 a civico 54) e completamento di corso San Martino e via Legnano

Inoltre, sempre da questo pomeriggio, inizierà anche la distribuzione presso tutte le frazioni non già servite i giorni scorsi e presso le cascine sparse, ubicate nel territorio comunale.