In autobus senza biglietto (e senza motivo): vercellese nei guai

Quattro ragazzi, appena maggiorenni, probabilmente stufi delle restrizioni, hanno pensato bene di ritrovarsi a Biella, salire su un autobus dell'Atap e non pagare il biglietto. Il fatto non è passato inosservato al controllore dell'azienda di trasporti che ha immediatamente segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, precisando anche una possibile mancanza di un giustificato motivo per potersi muovere.

Il fatto è successo in via La Marmora a Biella intorno alle 19 di ieri martedì 7 aprile. I Carabinieri del Norm di Biella hanno identificato i giovani, due ragazzi e due ragazze, tutti appena maggiorenni, due residenti a Biella, uno a Cossato e uno nel vercellese. I militari a fronte della doppia infrazione, per non aver pagato il biglietto della corsa e per non avere una giustificata necessità per lo spostamento, hanno provveduto a sanzionare tutti i giovanissimi.