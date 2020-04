Vercelli, salgono a 73 i morti dall'inizio dell'emergenza. Ma 46 persone sono state dichiarate guarite

Scendono, ma molto lentamente, i dati relativi all'emergenza Covid19 in PIemonte.

Mercoledì la regione conta un numero elevato di decessi - ben 68 - ma anche di persone virologicamente guarite: sono 119 più di martedì, un dato che lascia intravvedere un po' di luce in fondo al tunnel.

Due i decessi a Vercelli, dove altre 15 persone si sono aggiunte alla lunga lista dei positivi: 685 dall'inizio dell'emergenza. Ma la buona notizia è che altre 12 persone sono state dichiarate virologicamente guarite (il totale sale dunque a 46).

Il totale complessivo regionale di persone morte e risultate positive al Covid19 è ora di 1.417 casi: 267 ad Alessandria, 72 ad Asti, 96 a Biella, 100 a Cuneo, 145 a Novara, 572 a Torino, 73 a Vercelli, 68 nel Verbano-Cusio-Ossola, 24 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Il bollettini dei contagi segnala invece, 13.964 persone finora risultate positive al “Covid-19” in Piemonte: 2.026 in provincia di Alessandria, 646 in provincia di Asti, 602 in provincia di Biella, 1.232 in provincia di Cuneo, 1.151 in provincia di Novara, 6.622 in provincia di Torino, 685 in provincia di Vercelli, 740 nel Verbano-Cusio-Ossola, 188 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 72 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Scendono, ma ancora lentamente, i ricoverati in terapia intensiva: mercoledì sono 423.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 51.311, di cui 28.236 risultati negativi.

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha anche comunicato che il numero complessivo di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, è di 732 (119 in più di ieri): 50 in provincia di Alessandria, 41 in provincia di Asti, 39 in provincia di Biella, 81 in provincia di Cuneo, 29 in provincia di Novara, 396 in provincia di Torino, 46 in provincia di Vercelli, 35 nel Verbano-Cusio-Ossola, 15 provenienti da altre regioni.