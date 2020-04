Trino, parte lo screening per individuare i casi positivi asintomatici

Trino dà il via allo screening sierologico anti Covid19.

"Nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 9 alle 15 - spiega il sindaco, Daniele Pane - faremo i primi 200 test sierologici, per rilevare IGM e IGG al personale del 118, forze dell’ordine e volontari. Le persone prenotate dovranno presentarsi nell'area del mercato coperto di Trino. Se tutto andrà come ci aspettiamo, procederemo alla mappatura di tutta la popolazione, partendo dalle fasce più esposte quali commercianti, lavoratori ancora attivi, casa di riposo e personale del distretto Asl di Trino".

L'obiettivo, come detto, è individuare soggetti positivi asintomatici per fermare più velocemente possibile la catena dei contagi involontari. "I test - spiega ancora Pane - che si svolgeranno nella massima sicurezza, con utilizzo di dispositivi di protezione individuale idonei, avranno una validità ai fini di indagine epidemiologica, nel tentativo di individuare quanto più possibile soggetti positivi asintomatici. Dunque non saranno assolutamente un lasciapassare, bensì un ulteriore filtro per contenere maggiormente il contagio e avere una mappatura più puntuale e precisa dei soggetti più esposti al rischio".



Nei giorni dello screening, l’area di piazza Comazzi verrà interdetta al passaggio sia veicolare che pedonale: dunque è fatto assoluto divieto a chiunque non sia autorizzato, perché prenotato, a recarsi nella zona.

"Lavoriamo per gradi - conclude Pane - quindi non abbiate fretta, c’è un team di professionisti al nostro fiano che studia le modalità più adatte, per questo iniziamo con questi primi 200 test per poi estendere a tutti la possibilità".