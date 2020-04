Il Canale Cavour protagonista su Bellitalia. "Ancora una volta le reti Rai omaggiano il nostro territorio - si legge in una nota di Est Sesia - Durante la puntata in programma sabato 11 aprile, intitolata “Acque ingegnose”, il giornalista Marco Hagge passerà in rassegna le grandi opere idrauliche del nostro paese, tra le quali primeggia la bellezza architettonica e paesaggistica del Canale Cavour".

L’appuntamento televisivo è fissato su Rai 3 alle ore 12.55.