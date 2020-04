Lozzolo, aggiorna la situazione contagi: in una nota il sindaco, Roberto Sella, rende noto che due anziani, ospiti della Residenza Paradiso e già ricoverati in ospedale, sono risultati positivi al tampone.

"La struttura - spiega il sindaco - ha già avvisato l'Asl che procederà con il protocollo operativo previsto al fine di garantire il monitoraggio della situazione, la sicurezza per gli ospiti e per gli operatori, compresa la prova del tampone per tutti".