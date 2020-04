Borgosesia, venduto il vecchio Iti: operazione da un milione di euro

Con l’apertura delle buste alle ore 10.10 di martedì si è compiuta l’operazione di aggiudicazione del fabbricato in corso Vercelli, fino alla meteà degli anni '80 sede dell'Iti e ora utilizzata come magazzino per i cantonieri. «Si perfeziona così un’operazione avviata ormai da oltre un anno – spiega l’assessore all’Urbanistica, Eleonora Guida – finalizzata alla ricerca di un investitore che permettesse il recupero di un fabbricato in centro, con ricaduta positiva sull’intera area in cui si trova e nel contempo la realizzazione di un nuovo magazzino per gli operai del Comune, più adeguato alle loro esigenze».

La ditta aggiudicatrice dell’asta pubblica, effettuata con modalità adattate al periodo di emergenza sanitaria in corso, è un'impresa edile del milanese: «Per questa operazione immobiliare, abbiamo sviluppato un bando molto vantaggioso per le casse comunali – spiega l’assessore Guida – tanto che a suo tempo la minoranza lo criticò prevedendo che nessuno avrebbe manifestato interesse. Invece l’interesse è arrivato, e oggi l’aggiudicazione è avvenuta a fronte di un esborso di 361mila euro e all’impegno a realizzare un magazzino per i cantonieri, adeguato alle loro esigenze, nell’area di Plello, del valore di 700mila euro. Un’operazione che in totale vale dunque oltre un milione di euro per la nostra città».

Le implicazioni della transazione sono molto interessanti per Borgosesia: «A fronte della vendita di un edificio non più a norma e inadeguato alle nostre esigenze – aggiunge Eleonora Guida – otteniamo diversi benefici per la collettività: denaro liquido da reinvestire in città, riqualificazione di un’area centrale migliorando il decoro urbano e, altrettanto importante, la garanzia di disporre presto di una struttura perfettamente adeguata ai nostri bisogni a Plello, permettendoci così di valorizzare quell’area per la quale un’amministrazione precedente aveva speso ben 4milioni di euro senza che l’auspicato sviluppo industriale prendesse mai forma».

Quanto tempo occorrerà perché lo stabile sia rinnovato e il nuovo magazzino a Plello diventi realtà? Risponde il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, geometra Renato Senatore: «I tempi dipenderanno dalla velocità con cui si ultimeranno alcune pratiche – spiega – in particolare occorre prevedere una modifica al Prg ed ottenere un’autorizzazione paesaggistica regionale: sarà nostra cura fare in modo che le tempistiche normali, di circa 8 mesi, vengano il più possibile contratte, il nostro obiettivo è addirittura di dimezzarle, in modo da veder partire quanto prima la realizzazione dei progetti».

Tutta l’operazione si è svolta sotto l’egida del sindaco Paolo Tiramani, che vede con estremo favore il risultato conseguito: «E’ il classico caso dei due piccioni con una fava – dice – mettendo sul mercato un edificio che non era più adeguato all’utilizzo per il quale era impiegato, abbiamo ottenuto soldi da spendere per la nostra città, la riqualificazione di un edificio ad oggi degradato e la realizzazione di un nuovo immobile, non solo moderno e adeguato alle esigenze dei nostri cantonieri, ma anche ubicato in un’area che da anni è simbolo di spreco di soldi pubblici e che, piano piano, stiamo riconvertendo in una risorsa. Questo è ciò che intendo per amministrare efficacemente, e ringrazio l’assessore Guida, l’Ufficio Tecnico e tutti i miei collaboratori per essere…sempre sul pezzo!».