"Si è infettato per assistere i malati: grazie di tutto e guarisca presto"

Nuovo caso di positività ad Asigliano, dove, comunque, arrivano anche buone notizie.

Ad aggiornare sulla situazione delle persone colpite dal coronavirus è il sindaco, Carolina Ferraris: "Abbiamo un quinto caso di positività al Covid-19 che riguarda un nostro compaesano. Stiamo cercando di metterci in contatto con la persona per capire lo stato di salute e verificare che sussista il giusto grado di assistenza domiciliare. Anche questa volta, la persona era venuta in contatto con il virus a causa della propria attività lavorativa. Da parte nostra auguriamo ogni bene e una rapida guarigione".

Le buone notizie, invece, riguardano tre asiglianesi che erano stati colpiti dal virus nelle scorse settimane: sono virologicamente guariti il primo e il secondo residente risultati positivi, mentre una terza persona è in via di dimissione dall'ospedale Sant'Andrea e potrà proseguire la quarantena a casa essendo risultato negativo al primo tampone.

"Pare che si incominci a vedere un po' di luce all'orizzonte - conclude il sindaco -. Al nostro 5° caso auguriamo una pronta guarigione e mandiamo un grandissimo abbraccio. A lui come a tutti coloro che hanno contratto il virus mentre assistevano malati diciamo grazie di cuore per tutto quello che avete fatto".