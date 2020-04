Nidi comunali: nasce la "didattica della vicinanza"

Parte una nuova iniziativa realizzata dai gestori degli asili nido comunali cui si affianca l’amministrazione della Città di Vercelli.

Si tratta di “Vercelli Città dei Bambini” e punta a stare vicino alle famiglie in questi giorni caratterizzati dal distanziamento sociale. Lo fa attraverso una pagina facebook interamente dedicata ai bambini, ai genitori e ai nonni.

In questa pagina avranno voce le educatrici, le ausiliari, le coordinatrici, le atelieriste dei nidi della Città di Vercelli tutte unite con lo scopo di continuare idealmente il percorso educativo intrapreso nei nidi comunali in questi anni.

Questi saperi verranno trasferiti sulla pagina facebook per alimentare così un continuo dialogo con i bambini, importante soprattutto in questo difficile periodo.

Come si svilupperà concretamente l’ iniziativa? Le educatrici di Progetto Donna Più e di Accento daranno vita a tutta una serie di attività attraverso fiabe, canzoni, video proprio per far scoprire la “didattica della vicinanza”.

Per fruire di questo nuovo servizio in cui crediamo molto, basterà accedere alla pagina facebook “Vercelli città dei bambini” (https://www.facebook.com/vercellicittadeibambini/ ).