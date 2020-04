Gattinara e Trino, nuovi lutti per il coronavirus

Quarto decesso, a Gattinara, di una persona risultata positiva al Covid19. Lo ha comunicato il sindaco Daniele Baglione nel corso dell'aggiornamento quotidiano sulla situazione della cittadina. “Purtroppo un altro nostro concittadino positivo al coronavirus ci ha lasciato – ha detto Baglione -. Era stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche e non ce l'ha fatta. Ho fatto le condoglianze e a nome mio e di tutti i gattinaresi alla famiglia che deve affrontare questo momento di dolore e chiedo a tutti voi un pensiero di vicinanza”.

Anche Trino è nuovamente in lutto: nella notte tra sabato e domenica è spirata Stella Ferro, 67 anni. Era molto conosciuta nella cittadina, ma anche nel vicino casalese visto che, fino alla pensione, aveva lavorato alla Bennet di Villanova. Da giorni era in ospedale, ma le cure, purtroppo, non sono bastate a sconfiggere il virus che se l'è portata via. Centinaia le attestazioni di lutto affidate ai social: “Era una persone buona e tutti le volevano bene”, ha scritto un'amica, affranta per una morte così inattesa.