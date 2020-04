"Misure alternative per ridurre i rischi di contagio al Billiemme"

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Tavolo Carcere di Vercelli, che raggruppa le associazioni e i volontari impegnati a sostegno delle persone private della libertà personale, esprime viva preoccupazione per la situazione di emergenza sanitaria e sociale che coinvolge anche gli istituti penitenziari, le persone in essi ristrette e coloro che vi svolgono il lavoro a diversi livelli.

L’amministrazione penitenziaria ha adottato misure straordinarie per fronteggiare e scongiurare la diffusione del virus Covid-19 all’interno degli Istituti dell’intero territorio nazionale: tra queste, ogni possibile intervento atto a diminuire sensibilmente la popolazione carceraria, ricorrendo alle misure alternative alla detenzione in carcere per coloro che ne possono beneficiare.

In ragione del sovraffollamento della Casa Circondariale di Vercelli, ci uniamo all’appello dei Garanti territoriali, rivolto al Presidente della Repubblica, alle Camere, ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni, per sollecitare l’attuazione di procedure straordinarie (in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM “Cura Italia” e dai relativi provvedimenti attuativi), al fine di rendere immediatamente eseguibili le misure alternative per quei detenuti che ne evidenzino i requisiti.

Mettendo a disposizione il nostro supporto e il nostro apporto per quanto possibile, rivolgiamo ai vostri Uffici una preghiera di attenta e tempestiva verifica della situazione per scongiurare l’aggravamento di questa difficile situazione.

Segnaliamo che il Tavolo Carcere, a inizio dell’emergenza Covid-19, ha provveduto ad effettuare una raccolta fondi (ancora aperta) per offrire supporto alle spese telefoniche e per l’acquisto di beni di prima necessità dei detenuti e delle detenute in condizione economica più disagiata, nella convinzione che il nostro contributo (oggi necessariamente a distanza) possa aiutare anche gli agenti penitenziari, i loro superiori e tutte le aree coinvolte nella gestione della Casa Circondariale che vivono una situazione difficile, con l’auspicio di alleggerire le possibili tensioni, a tutela dell’incolumità di tutti.

Se qualcuno vuole aderire ecco gli estremi:

IBAN: IT39O0609010009000001000410

intestato a: AVULSS VERCELLI ODV

causale: contributo spese detenuti emergenza Covid19