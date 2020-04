"Check point dell'esercito davanti ai negozi": in rete l'ennesima fake news

C'è in rete una falsa ordinanza, realizzata su carta intestata della Regione Piemonte e denominata decreto n. 37 del 5 aprile 2020. Si tratta dell'ennesima fake news divulgata da qualche sconsiderato che, nelle prossime ore, verrà anche perseguito dalla Polizia Postale, dal momento che la Regione sta attivandosi per sporgere denuncia.

Nel documento vengono elencate una serie di misure restrittive estreme e di elevatissime sanzioni pecuniarie e penali che non trovano in realtà alcun fondamento negli atti promulgati dalla Regione Piemonte. Qualche esempio? "Check point dell'esercito davanti ai negozi; possibilità di andare in tabaccheria solo ogni 15 giorni; cani a spasso entro 15 metri casa..." e via discorrendo.

"Si prega di non diffonderla e di controllare sempre l'ufficialità delle notizie sul sito www.regione.piemonte.it e sui canali social ufficiali dell’Ente", si legge in una nota ufficiale.

La Regione Piemonte sta provvedendo a sporgere denuncia alla Polizia postale, affinché gli autori vengano perseguiti. "Nelle prossime ore - concludono da Torino - verrà diffusa una nuova ordinanza, di cui verrà data evidenza attraverso gli organi di comunicazione della Regione. Ogni altra notizia che non trova riscontro sulle piattaforme ufficiali dell’Ente è da considerarsi non attendibile".