Caso Bagnasco: la risposta di Tiramani a Bassini

Caro Remo, una volta tanto, per fortuna dico anche, non mi trovi d’accordo. Partiamo innanzi tutto da un pensiero comune, anche tuo e che trova riscontri trasversali in tutta la Provincia tra Sindaci, operatori, medici ed esperti di sanità: la Direzione Asl di Chiara Serpieri è la peggiore della storia, negli ultimi vent’anni quelli che io ricordo, perlomeno.

Questa precisazione va fatta per snocciolare alcuni ragionamenti e arrivare anche al Dottor Gabriele Bagnasco, del quale ho scarsa conoscenza amministrativa (nel 1995 facevo la seconda media). Da circa un mese i Sindaci hanno denunciato che il Sisp non funziona, i dati dei contagiati per giorni sono stati utopia per tutti, le messe in quarantena mai tempestive e pericolose per la diffusione del virus. Per fronteggiare queste mille problematiche, abbiamo chiesto e ottenuto in Regione, la nomina di un coordinatore ad Acta, riuscendo a trovare un manager di comprovata esperienza e qualità che anche tu conosci, Pietro Presti, che ha deciso di mettere per alcuni mesi a disposizione la sua professionalità a titolo gratuito per puro senso civico.

Il giorno dopo la nomina di Presti, Chiara Serpieri decide di nominare a sua volta il dottor Bagnasco per svolgere un ruolo oggettivamente non più utile, come se fosse un tutor dello stesso Presti a 60.000 lordi per sei mesi, prorogabili. Comprensibile la rabbia mia e di tutti quelli che si sono impegnati in questi mesi a superare i problemi di un Asl inefficiente, tirando fuori con Presti l’ennesimo asso dalla manica, per fronteggiare una pandemia la piu’ terribile dal dopo guerra ad oggi. Io personalmente non ho nulla contro Bagnasco medico, anzi spero che da domani si metta al servizio della comunità a titolo gratuito, come ha fatto il pluri citato Presti o Guido Bertolaso in Lombardia. Non mi sta nemmeno bene che l’ex Sindaco di Vercelli dica che devolverà il compenso alla Casa di riposo di Piazza Mazzini, la beneficienza non si fa con soldi pubblici e tanto meno lo si dice dopo una serie di attacchi, come se fosse un “taccone” per l’imbarazzo generale creato. Sai quale messaggio mi ha fatto piu’ male in questa vicenda? Una pensionata mi ha scritto per chiedermi come riottenere la donazione che ha fatto qualche giorno fa all’Asl, donazione sottratta alla sua misera pensione, dicendomi papale papale:” non voglio che con i miei soldi paghino lo stipendio al sindaco radical chic”.

Immaginiamo se questa situazione fosse avvenuta a parti inverse, se un esponente di Centro Destra fosse stato nominato a queste cifre, sarebbe su tutte le prime pagine di alcuni giorniali nazionali , ti lascio immaginare quali! Questi 60.000 euro l’Asl li usi, per comprare i dpi, guanti e mascherine che Fondazioni e Comuni hanno fornito, reperendoli a fatica da importatori, per donarli a chi è in prima linea ad affrontare questa emergenza. Spero che questa lettera, smuova il senso civico del Dottor Gabriele Bagnasco che rinunci a ogni forma di compenso e si metta a disposizione dell’unità di crisi. In quel caso sarò lieto io, come tanti altri, di tendere la mano al dottore, in caso contrario credo per il bene di tutti che dovrebbe rinunciare all’incarico e stare a casa.