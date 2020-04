Mascherine: ecco dove avverrà la distribuzione lunedì

Prosegue l'attività di distribuzione delle mascherine chirurgiche alla popolazione.

Il Comune rende noto che, nella giornata di lunedì 6 aprile, la distribuzione a cura dei volontari Protezione Civile avverrà in corso Garibaldi, piazza Roma, via Francesco Borgogna, via Oldoni, via Cerrone, via Ferrari, corso Gastaldi, via Mandosio, via Pietro Micca, via Luigi Sereno, via Durandi, piazza Paietta, via Goito e largo Brigata Cagliari.

La distribuzione a cura dei volontari Gruppo Alpini interesserà: via Duomo, via Dal Pozzo, via Silvio Pellico, via Cappellina, via Conte Rosso, via Conte Verde, via Carlo Filippa di Martiniana, piazzetta Ranza, piazza Mella, via Mella, corsso Italia (lato numeri dispari), piazza d’Angennes, piazza Sant'Eusebio, via Frova, via Montagnini, via Lanino, via Monte di Pietà, via Simone di Collobiano, via Sant’Antonio, via Brighinzio, via Guala Bicheri e piazza Guala Bicheri.