Trino, pronti i primi 200 test per individuare i casi asintomatici

Primo Comune del vercellese ad attuare la strategia delle mascherine per tutti, primo a rendere obbligatorio l'uso delle mascherine quando si è in strada, nei negozi e negli uffici, Trino potrebbe anche essere il primo ad attuare test sierologici su tutta la popolazione.

Venerdì sera il sindaco Daniele Pane ha annunciato l'arrivo dei primi 200 test sierologici acquistati dal Comune per testare l'efficacia di una campagna di screening utile a cercare non solo la presenza del virus ma anche di un'eventuale risposta immunitaria. “Sarebbe un modo, quindi, per trovate quella famosa fetta di persone asintomatiche – ha spiegato Pane ai concittadini nel corso del quotidiano aggiornamento sull'emergenza -. Nel fine settimana è in programma un incontro con i medici di famiglia per stabilire quali soggetti sottoporre per primi al test. Se saranno efficaci, potremo poi acquistarli per tutta la popolazione. Intanto stiamo anche attendendo dalla Regione chiarimenti per la gestione degli esiti”.

Intanto si sta preparando un secondo giro di consegna di mascherine.

“In questi giorni – ha aggiunto Pane – abbiamo avuto altre donazioni economiche da parte di aziende e di privati cittadini e di mascherine da parte di Sogin. Stiamo pensando di fare un secondo giro per aiutare chi avesse consumato o rotto quella che abbiamo già consegnato”.