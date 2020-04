Segnala il posto di blocco su Instagram. Nei guai un 24enne

Tradito da una storia su Instagram. È quanto accaduto a un 24enne di Biella che nella giornata di ieri, 3 aprile, ha raggiunto Gaglianico in bici. Sul suo percorso, il giovane ha incontrato una pattuglia della Polizia Locale di Gaglianico e, per evitare di farsi fermare, ha cambiato direzione per poi segnalare il posto di controllo tramite il famoso social. Ad accorgersi della sua "storia" gli agenti della Polizia Locale di Biella, che hanno immediatamente segnalato il fatto ai colleghi di Gaglianico.

Una mossa che gli è costata cara: dopo averlo identificato, gli agenti hanno contattato il suo datore di lavoro per capire se la sua presenza a Gaglianico fosse giustificata dal lavoro ma, come sospettavano, il giovane non aveva apparentemente nessun valido motivo per trovarsi in paese, visto che l'azienda in cui è dipendente è risultata chiusa a causa dell'emergenza coronavirus.

Gli agenti lo hanno quindi multato con una sanzione da 533 euro per non aver rispettato il decreto che impone di non uscire di casa. "Avendo segnalato il posto di controllo - spiega il comandante della Polizia Locale di Gaglianico Mauro Casotto - il giovane rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Noi siamo presenti sul territorio a tutela della comunità e se qualcuno intralcia il nostro lavoro rischia di essere punibile dalla legge".