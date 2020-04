Buoni spesa: consegnati i ticket alle prime 80 famiglie

Buoni spesa: è iniziata sabato, a Vercelli, la distribuzione la distribuzione dei Buoni Spesa erogati in base alle misure di sostegno per l'Emergenza Alimentare annunciate sabato scorso dal premier Giuseppe Conte.

"Dopo un attento esame dei fabbisogni e delle domande presentate - si legge in una nota del sindaco, Andrea Corsaro - già un'ottantina di nuclei familiari hanno ricevuto i Buoni Spesa, previsti dalla misura di solidarietà alimentare. Un particolare ringraziamento va ai dipendenti comunali delle Politiche Sociali, alla dirigente Alessandra Pitaro e a tutti coloro che stanno lavorando per tale iniziativa, tra questi la Protezione Civile Comunale con l'Associazione Carabinieri in congedo che con attenzione ha assistito i cittadini che si sono presentati".

Da lunedì la distribuzione continuerà e i beneficiari verranno singolarmente contattati telefonicamente dalle Politiche Sociali per fissare l'appuntamento per il ritiro dei buoni, al fine di evitare gli assembramenti.

Sul sito del Comune, le modalità di gestione dei ticket (CLICCA QUI) e l'elenco dei negozi che li accettano (CLICCA QUI).