Mascherine autoprodotte: grazie a due ospiti del Cas

Riceviamo e pubblichiamo.

In questo periodo di forte emergenza durante il quale tutti noi siamo sottoposti a diverse prove fisiche ma anche psicologiche, vorremmo condividere con voi un bell’esempio di altruismo.

Grazie alle loro doti e competenza, due ragazzi del nostro Centro Accoglienza, hanno cucito per tutti i loro compagni ma non solo, mascherine in stoffa lavabili così che ciascuno potesse essere protetto.

È bastato mettere a loro disposizione delle lenzuola non utilizzate e un rotolo di TNT oltre a un modello al quale attenersi per realizzare in pochi giorni più di 50 pezzi con una vecchia macchina da cucire Singer e tanta forza di volontà.

Sono Saikou Ceesay e Bakary Touray provenienti dal Gambia ai quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti e complimenti per l’ottimo lavoro!

Bravi ragazzi, siamo orgogliosi di voi.