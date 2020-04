"I miracoli di Olmo, e l'inefficacia delle istituzioni"

Riceviamo e pubblichiamo.

In questi giorni di emergenza sanitaria molti cittadini nel loro piccolo stanno compiendo veri e propri miracoli all’insegna dell’umanità e del senso civico.

Tra i tanti esempi di generosità, a cui Italia Viva Vercelli esprime gratitudine, spicca l'avvocato Carlo Olmo che in tempi record organizza il reperimento delle mascherine - per farne dono ai cittadini di Vercelli, di Santhià, e di molti altri comuni del nostro territorio - concordandone la distribuzione con Sindaci, volontari di Protezione Civile e Associazione Nazionale Alpini.

Sebbene i “miracoli” alla Carlo Olmo siano una risposta all’inefficacia delle istituzioni sul tema delle mascherine, noi però ci chiediamo: come si stanno muovendo la Regione Piemonte e la Protezione Civile nazionale? Come avviene la distribuzione nei territori? Possibile che mentre si stanno chiedendo sacrifici ai cittadini noi non abbiamo ancora questi dispositivi per tutti?